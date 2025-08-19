Milano 15:49
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:49
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:49
45.052 +0,31%
Londra 15:49
9.189 +0,34%
Francoforte 15:49
24.420 +0,43%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,09%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,3815. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,3795. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,3789, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```