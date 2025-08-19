Milano 15:50
Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,42%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,087, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,298. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 148,876.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
