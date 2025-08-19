Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,42%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,087, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,298. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 148,876.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)