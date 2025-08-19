PLATINUM del 18/08/2025

Milano 16:08
43.003 +0,85%
Nasdaq 16:08
23.639 -0,32%
Dow Jones 16:08
45.128 +0,48%
Londra 16:09
9.185 +0,29%
Francoforte 16:08
24.430 +0,47%

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Ribasso composto e controllato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,82% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.318,8 con area di resistenza individuata a quota 1.343,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.310,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
