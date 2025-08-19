PLATINUM del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Ribasso composto e controllato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,82% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.318,8 con area di resistenza individuata a quota 1.343,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.310,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)