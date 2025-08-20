Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido -0,01%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8078. Rischio di discesa fino a 0,8067 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8089.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)