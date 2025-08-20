Milano 9:29
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un +0,02%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 44.941,8 con primo supporto visto a 44.907. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 44.891,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
