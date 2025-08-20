Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Contenuto ribasso per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25.450,1. Primo supporto a 24.959,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24.795,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)