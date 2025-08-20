Analisi Tecnica: indice DAX del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,45%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.502,2 e primo supporto individuato a 24.264,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.739,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)