Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,89%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.383, mentre il primo supporto è stimato a 42.297. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.469.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)