Milano 9:31
42.888 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:31
9.180 -0,11%
24.262 -0,66%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,89%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.383, mentre il primo supporto è stimato a 42.297. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.469.


