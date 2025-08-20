Milano 9:31
42.888 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:31
9.180 -0,11%
24.262 -0,66%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56.684, mentre il supporto più immediato si intravede a 55.972. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57.396.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
