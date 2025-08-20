Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56.684, mentre il supporto più immediato si intravede a 55.972. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57.396.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)