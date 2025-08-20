Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Ribasso composto e controllato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nasdaq Composite. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21.580,4. Primo supporto a 21.182,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21.049,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)