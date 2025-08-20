Milano 9:31
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Giornata pesante quella del 19 agosto per l'indice nipponico, che ha chiuso in calo a 42.905.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43.499,3, con il supporto più immediato individuato in area 42.493,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42.081,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
