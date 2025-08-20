Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Piccolo spunto rialzista per il cross USD contro "Loonie", che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3885, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3823. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3947.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)