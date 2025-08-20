Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un -0,15%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 147,938. Supporto a 147,149. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 148,727.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)