Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Lieve ribasso per il derivato italiano, che chiude in flessione dello 0,21%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.195, mentre il primo supporto è stimato a 42.455. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)