Milano 9:44
43.008 +0,33%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:44
9.298 +0,10%
24.291 +0,06%

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Lieve ribasso per il derivato italiano, che chiude in flessione dello 0,21%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.195, mentre il primo supporto è stimato a 42.455. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.935.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
