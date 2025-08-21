Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25.415,9. Primo supporto a 25.019,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24.873.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)