Analisi Tecnica: indice DAX del 20/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Performance infelice per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 20 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.374,4. Primo supporto visto a 24.228,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.179,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
