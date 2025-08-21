Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.343,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.194,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.492,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)