Milano 9:45
43.010 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:45
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.343,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.194,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.492,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
