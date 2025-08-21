Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.328,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.231,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.425,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)