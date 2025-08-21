Milano 9:45
43.010 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:45
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.328,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.231,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.425,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```