Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,70%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43.325,3. Primo supporto visto a 42.319,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41.994,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)