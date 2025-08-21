PALLADIUM del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Bene il metallo prezioso, con un rialzo dell'1,04%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.127,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.147,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.108,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)