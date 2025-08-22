Milano 10:06
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Frazionale rialzo per il derivato italiano, che mette a segno un modesto profit a +0,41%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.205 e primo supporto individuato a 42.875. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.535.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
