Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 21 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,336, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3514. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3308.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
