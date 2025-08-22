Milano 10:06
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,44%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.983,6. Primo supporto a 7.888,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.838,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
