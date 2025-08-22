Analisi Tecnica: indice DAX del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,07%.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24.385,3 con primo supporto visto a 24.239,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.185.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)