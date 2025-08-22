Milano 10:07
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.351,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.181. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.521,6.


