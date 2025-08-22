Milano 10:07
43.093 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:07
9.298 -0,12%
Francoforte 10:07
24.276 -0,07%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15.321,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 15.269,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.373,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```