Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15.321,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 15.269,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.373,3.
