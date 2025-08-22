Milano 10:07
43.093 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:07
9.298 -0,12%
Francoforte 10:07
24.276 -0,07%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 21 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21.453,3. Primo supporto visto a 20.923,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 20.747,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
