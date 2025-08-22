Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 21 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21.453,3. Primo supporto visto a 20.923,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 20.747,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)