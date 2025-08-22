Milano 10:07
43.093 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:07
9.298 -0,12%
Francoforte 10:07
24.276 -0,07%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,16%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43.293,7. Primo supporto visto a 42.266,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41.947,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
