Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Frazionale ribasso per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,40%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.423,3, con il supporto più immediato individuato in area 6.343,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.317,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)