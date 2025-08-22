Milano 10:08
43.093 +0,19%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:08
9.300 -0,10%
Francoforte 10:08
24.283 -0,04%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Frazionale ribasso per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,40%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.423,3, con il supporto più immediato individuato in area 6.343,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.317,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
