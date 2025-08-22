Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del cross americano contro Yen, con una variazione percentuale dello 0,71%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 148,754. Rischio di discesa fino a 147,592 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 149,916.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)