Giappone, Prezzi consumo (YoY) in luglio

Giappone, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +3,1%, in calo rispetto al precedente +3,3%.

