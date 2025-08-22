GOLD del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Giornata poco mossa per il metallo giallo, che chiude la giornata del 21 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3.320,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3.352,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3.384,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)