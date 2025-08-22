PALLADIUM del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Performance infelice per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 21 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.105,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.125. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.096,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)