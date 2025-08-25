Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:41
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:41
45.344 -0,63%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,63%.

Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.565. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.965. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```