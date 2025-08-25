Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:42
23.500 +0,01%
Dow Jones 19:42
45.351 -0,62%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Rialzo marcato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in utile dello 0,93% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25.417,3. Rischio di discesa fino a 25.182,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25.651,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
