Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 43.310.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.533, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.865. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.202.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)