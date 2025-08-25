Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/08/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 43.310.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.533, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.865. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.202.


