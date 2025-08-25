Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Apprezzabile rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in guadagno dell'1,05% sui valori precedenti.

Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 31.106. Primo supporto individuato a 30.784,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 31.427,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
