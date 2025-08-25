Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Vigoroso rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,88%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.717,4 e primo supporto individuato a 21.188. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22.246,9.
