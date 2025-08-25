Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:43
23.504 +0,03%
Dow Jones 19:43
45.367 -0,58%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Vigoroso rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,88%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.717,4 e primo supporto individuato a 21.188. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22.246,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
