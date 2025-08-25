Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Prepotente rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.499,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.402,4. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.595,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)