Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:43
23.504 +0,03%
Dow Jones 19:43
45.367 -0,58%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Prepotente rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.499,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.402,4. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.595,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
