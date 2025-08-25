Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Controllato progresso per il Light Sweet Crude Oil, che chiude in salita dello 0,45%.
La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 64,19. Supporto visto a quota 62,93. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 65,46.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)