Commerzbank vicina ad accordo con Comitato aziendale su tagli ai posti di lavoro

(Teleborsa) - Anche il Comitato aziendale
di Commerzbank
ha criticato l'aumento della partecipazione
di Unicredit
. "Nonostante tutte le resistenze politiche, la banca italiana continua il suo aggressivo tentativo di acquisire
Commerzbank e, in ultima analisi, di acquisirne il controllo completo", ha dichiarato in una lettera interna ai dipendenti ottenuta dal giornale tedesca Handelsblatt.
Il comitato aziendale ha ribadito che "il più grande, ma ovviamente il più impopolare azionista di sempre" deve prepararsi a una feroce resistenza
da parte dei lavoratori contro un'acquisizione.
Il successo della sua strategia fino ad oggi e l'ampio sostegno dei suoi stakeholder hanno incoraggiato la banca a continuare ad attuarla, scrive l'Handelsblatt. "Commerzbank è posizionata in modo eccellente ed è sulla buona strada per affermarsi come uno dei principali attori tra le banche europee." La banca mira a soddisfare i propri azionisti con dividendi elevati e profitti in crescita. A febbraio, ha fissato obiettivi ambiziosi nell'ambito di una nuova strategia e ha annunciato la soppressione di 3.900 posti di lavoro, la maggior parte dei quali in Germania
.
Le discussioni sui dettagli dei tagli di posti di lavoro sono andate a buon fine, ha dichiarato a Handelsblatt il presidente del Comitato aziendale Sascha Uebel. "L'ultima riunione di negoziazione sulla parziale conciliazione degli interessi si è tenuta la scorsa settimana e ora abbiamo ampiamente concluso la questione - ha spiegato - Sono fiducioso che il Comitato aziendale sosterrà il pacchetto concordato con il management
nella sua prossima riunione".