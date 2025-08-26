Milano 13:51
42.763 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:51
9.277 -0,47%
Francoforte 13:51
24.165 -0,45%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in salita a 25.829,9.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.071,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.346,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.797.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```