Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un moderato +0,19%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.285, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.486. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58.085.


