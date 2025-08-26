Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.353 con primo supporto visto a 15.221,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.178.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)