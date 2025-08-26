Milano 13:52
42.757 -1,09%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:52
9.277 -0,48%
Francoforte 13:52
24.161 -0,46%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.353 con primo supporto visto a 15.221,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.178.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
