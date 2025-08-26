Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Modesto guadagno per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza di poco a +0,24%.
La situazione di medio periodo dell'indice MDAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31.205. Supporto visto a quota 30.809,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31.600,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)