Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Debole la giornata del 25 agosto per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,48%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12.253. Primo supporto a 12.183,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12.159,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)