Milano 14:00
42.740 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:00
9.281 -0,43%
Francoforte 14:00
24.160 -0,47%

Finanza
GOLD del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Appiattita la performance del metallo giallo, che porta a casa un trascurabile -0,16%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'oro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3.379,7. Rischio di discesa fino a 3.346,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3.413.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
