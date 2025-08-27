Milano 11:43
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un modesto -0,06%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6221. Supporto a 0,6177. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6265.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
