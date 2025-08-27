Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,25%.
Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 43.155 con primo supporto visto a 42.530. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42.325.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)