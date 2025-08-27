Milano 11:43
42.518 -0,32%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:43
9.270 +0,05%
Francoforte 11:43
24.123 -0,12%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,25%.

Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 43.155 con primo supporto visto a 42.530. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42.325.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
