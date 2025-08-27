Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano, con una flessione dell'1,32%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 43.092 con primo supporto visto a 42.437. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42.218.
